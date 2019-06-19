На журналиста Илью Азара составили протокол за марш 12 июня

Полиция из ОВД «Фили-Давыдково» составила протокол на спецкорреспондента «Новой газеты» Илью Азара за участие в акции, создавшей помехи движению пешеходов (ч. 6.1. ст. 20.2 КоАП) во время марша 12 июня в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

«Это уже третий раз, когда на меня пытались составить протокол, но до этого полицейские говорили, что к ним «не поступила правительственная бумага». Выяснилось, что речь идет о письме из мэрии, в котором говорится, что 12 июня все мероприятия помимо фестиваля «Времена и эпохи» были несогласованны», — пояснил Азар.

В протоколе сказано, что при задержании Азар «оказывал активное сопротивление, всячески отказывался проследовать в служебный автомобиль полиции, в связи с чем к нему была применена физическая сила».

«Обстоятельства задержания указаны неверно. Еще до начала акции меня на Чистых прудах нашел подполковник полиции, зачитал мне предостережение прокуратуры о несогласованной акции. Но там было неправильно указано мое отчество, и он ушел. Спустя четыре часа этот же подполковник подошел ко мне на Страстном бульваре и вежливо сказал: «Пройдемте». Я не отказывался. Мы спокойно с ним подошли к Петровке, 38, и он передал меня сотрудникам полиции. Эти сотрудники вежливо посадили меня в газель, мы поехали в отделение. Никакого сопротивления я не оказывал, физическую силу ко мне они не применяли», — сказал Азар.

Журналистка Елизавета Нестерова, которую 12 июня задержали вместе с Азаром, рассказала «Новой», что ее для составления протокола пригласили в отделение полиции на 25 июня.

12 июня в Москве прошел марш в поддержку Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Накануне мероприятия дело против него закрыли с связи с недоказанностью. По данным «ОВД-Инфо», во время акций в столице полицейские задержали не менее 530 человек.

Илья Азар был одним из инициаторов акции. Вечером после задержания их с Нестеровой отпустили из ОВД «Фили-Давыдково» с условием обязательной явки 14 июня.