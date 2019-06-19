ФССП возбудила пять дел против директора «Экозащиты!» из-за неуплаты штрафов по закону об «иноагентах»

Федеральная служба судебных приставов возбудила пять уголовных дел о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК) против директора некоммерческой организации «Экозащита!» Александры Королевой. Об этом «Медиазоне» сообщили представитель «Экозащиты!» Владимир Сливяк и юрист фонда «Общественный вердикт» Елена Першакова.

Дела возбудили 30 мая. Поводом для них стали неоплаченные штрафы, которые суд назначил организации из-за неисполнения закона об «иностранных агентах». «Экозащита!» «иноагентом» себя не признает, а также не сдает отчеты в Минюст.

Приставы считают, что Королева должна была оплатить штрафы, так как она является директором НКО. При этом она к настоящему времени покинула Россию.

«Экозащита» была основана в конце 1989 года. Сейчас у НКО есть отделения в ряде городов, помимо Калининграда, в том числе в Москве, Екатеринбурге и литовском Вильнюсе. Организацию внесли в список «иноагентов» в 2014 году.

С конца 2016 года до конца 2017 года «Экозащиту!» оштрафовали пять раз, отмечает «Медиазона». Два штрафа выписали за невыполнение в срок законного предписания суда (ч. 1 ст. 19.5 КоАП), три — за непредоставление НКО сведений, выполняющей функции «иноагента» (ст. 19.7.5–2 КоАП). Общая сумма штрафов НКО составляет более 2 млн рублей.