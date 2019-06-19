Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе капитана команды Дениса Глушакова, соответствующее сообщение опубликовано на сайте команды.

«Спартак» и Глушаков расторгли договор по соглашению сторон. В клубе поблагодарили футболиста за вклад в победы команды и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

Глушаков выступал в составе «Спартака» с лета 2013 года. Всего он провел за команду 173 матча, в которых забил 23 мяча. В 2017 году Глушаков, будучи капитаном «Спартака», стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.