Госдума приняла в третьем чтении законопроект о выращивании наркосодержащих растений в медицинских целях

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий выращивать на территории России наркосодержащие растения в медицинских целях. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу указано, что в России зарегистрировано 13 лекарственных препаратов на основе опия, которые производятся в стране на основе импортных фармацевтических субстанций. Их международный рынок контролируется группой из десяти компаний, девять из которых расположены в юрисдикции государств, которые ввели санкции против России.

Авторы законопроекта считают, что «импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности» страны. Как уточняли в Госдуме, культивированием опийного мака и переработкой смеси, в состав которой входит маковая солома, будут заниматься предприятия, у которых есть соответствующая лицензия. В настоящее время их два.

Законопроект внес в правительство Минпромторг в октябре прошлого года. Министерство также предлагало распространить законодательные нормы на использование наркосодержащих растений в научных и учебных целях, а также в экспертной деятельности.