Суд приговорил к 9 годам колонии экс-майора ФСБ. Он убил жителя Приэльбрусья, отказавшегося его подвезти

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил экс-майора ФСБ Павла Стерлягова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство жителя Приэльбрусья Хусея Макитова, который отказался его подвезти. Об этом сообщила юрист Виктория Шевелева, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

Стерлягова обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Ранее присяжные признали, что Стерлягова виновен в смерти Макитова. На вопрос, намеревался ли он убить человека, коллегия присяжных ответила отрицательно. При этом они сочли, что подсудимый заслуживает снисхождения.

В последнем слове экс-майор ФСБ заплакал. «От моей руки погиб человек, но умысла лишать его жизни не было», — сказал Стерлягов. Свою вину он не признал.

Весной 2018 года майор Стерлягов находился в командировке и проживал в одном из санаториев в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. По версии следствия, вечером 5 апреля Стерлягов вместе с сослуживцем приехали в кафе и пили там алкоголь.

Выядя из кафе, они увидели автомобиль, в котором сидел Хусей Макитов и его друг. Стерлягов потребовал его подвезти, но Макитов отказался, пояснив, что он не таксист. Между ними началась перепалка, другу Макитова удалось убежать. Перед этим его ударили по лицу.

Макитову Стерлягов нанес около 10 ударов ножом, в том числе по жизненно важным органам. Макитов выронил мобильный телефон, упал на землю и скончался. После этого Стерлягов вместе с сослуживцем убежали с места происшествия.