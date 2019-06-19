Двух полицейских наказали за распространение видео катастрофы SSJ-100 в аэропорту Шереметьево

Капитана МВД А. Вишнякова уволили с работы из-за распространения в социальных сетях видео катастрофы самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево, которое сняли в служебной зоне. Другому полицейскому, Д. Кудашову, объявили выговор. Об этом говорится в ответе МВД депутату Госдумы Андрею Альшевскому.

В ходе проверки было установлено, что Вишняков распространил видеозапись катастрофы, снятую им и Кудашовым, через мессенджер WhatsApp среди своих знакомых. Затем видео оказалось в интернете, вызвав «широкий общественный резонанс с негативными последствиями».

В действиях полицейских не нашли признаков административного правонарушения или преступления. При этом в МВД отметили, что их поступок «противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности в правоохранительных органах».

Напомним, выполнявший рейс Москва — Мурманск cамолет SSJ-100 5 мая совершил жесткую посадку в Шереметьево и загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. СМИ сообщали, что в качестве основной версии эксперты рассматривают ошибку пилотов.

Ранее о проверке из-за распространенного в социальных сетях видео сообщили в Шереметьево. Там заявили, что сотрудники аэропорта и авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежал самолет, в инциденте не фигурировали. В Шереметьево подчеркнули, что будут требовать наказания для людей, допустивших на видео высказывания, «противоречащие всем нормам общечеловеческой морали и профессиональной этики».