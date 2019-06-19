ООН обвинила Саудовскую Аравию в убийстве журналиста Хашогги

ООН заявила о наличии доказательств того, что к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и несколько официальных лиц страны. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад организации.

«Хашогги стал жертвой преднамеренного и спланированного убийства, за которое Саудовская Аравия несет ответственность согласно международному закону», — сказала спецдокладчик Совета ООН Агнес Каламар. Она призвала Эр-Рияд признать вину, прекратить суд над 11 подозреваемыми и извиниться перед семьей Хашогги.

При составлении доклада использовались записи разговоров в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Отмечается, что там Хашогги встретили со словами «Мы пришли за тобой», после чего на записи слышны звуки борьбы. Каламар предполагает, что журналисту ввели снотворное и задушили с помощью пакета.

ООН указывает, что проведенные Саудовской Аравией и Турцией расследования не соответствуют международным стандартам. Все выводы из доклада Каламар будут озвучены 26 июня на сессии ООН в Женеве.

Джамаля Хашогги убили 2 октября в саудовском консульстве в Стамбуле, куда он приехал за документами на заключение брака с гражданкой Турции. По данным прокуратуры, тело журналиста расчленили и уничтожили. США возложили ответственность за убийство на наследного принца Саудовской Аравии. Саудовские власти отрицают причастность королевской семьи к преступлению. В стране идет суд над подозреваемыми в убийстве журналиста, для которых прокурор требовал смертной казни.