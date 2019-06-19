В Москве и Берлине прошли акции в поддержку фигуранта дела ЮКОСа Алексея Пичугина

19 июня исполнилось 16 лет с тех пор, как был арестован экс-сотрудник НК ЮКОС Алексей Пичугин. В связи с этим автор книг о деле Пичугина журналист и правозащитник Вера Васильева провела акцию на Пушкинской площади Москвы. Надев футболку с портретом Пичугина и надписью «Алексей Пичугин. 16 украденных лет», она выпустила в небо 16 белых голубей.

Фото: Вера Васильева

«16 лет были украдены не только лично у Алексея Пичугина и его родных, но и у всех нас. Ведь арест Пичугина положил начало делу ЮКОСа, в конечном итоге разрушившему всю систему правосудия, едва начавшую складываться в постсоветской России», – пояснила Васильева смысл своей акции.

Одиночный пикет в поддержку Пичугина прошел сегодня также в Берлине перед зданием канцелярии Ангелы Меркель, его провела гражданская активистка Мадина Магомедова.

Фото: Мадина Магомедова

Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации заказных убийств и покушений на убийства. Он отрицает какую-либо свою вину. В его поддержку вступились ряд международных организаций, включая Amnesty International. Правозащитный центр «Мемориал» признал Пичугина политическим заключенным.

Европейский суд по правам человека дважды выносил постановления о том, что в отношении Пичугина было нарушено право на справедливое правосудие, гарантированное ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и что его уголовное дело следует пересмотреть. Президиум Верховного суда РФ отказался это делать, и Пичугин по-прежнему отбывает пожизненный срок в колонии ФКУ ИК-6 города Соль-Илецк Оренбургской области, больше известной как «Черный дельфин».

Многие независимые наблюдатели полагают, что Пичугин был осужден только за то, что не дал ложных показаний на руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего вице-президента компании Леонида Невзлина.