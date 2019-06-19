Три дагестанские газеты выйдут с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика»

Дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» 21 июня выйдут с одинаковой первой полосой, где будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев». Об этом сообщает «Черновик».

Так издания собираются выразить протест в связи с арестом Гаджиева и призывают присоединиться к акции другие СМИ. Газеты требуют прекратить уголовное преследование или изменить журналисту меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

«Черновик» считает обвинения против Гаджиева нападками на свободу прессы в Дагестане. Издание подчеркивает, что дело основано только на показаниях бизнесмена из Москвы Кемала Тамбиева, который признался, что дал их под пытками.

Накануне суд в Махачкале арестовал журналиста «Черновика» Гаджиева на два месяца по обвинению в финансировании терроризма. Следствие считает, что он вместе с десятью фигурантами дела через благотворительные фонды переводил деньги дагестанскому проповеднику, которого ФСБ связывает с «Исламским государством» (запрещена в России и признана террористической).

Ранее с одинаковыми обложками вышли три бизнес-издания — «Ведомости», «Коммерсант» и РБК. Газеты сделали это в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Спустя несколько дней уголовное дело закрыли.