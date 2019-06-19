Полиция возбудила дело о хулиганстве по факту стычки на концерте в «Лужниках»

УВД по Центральному административному округу Москвы возбудило уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст. 213 УК), по факту стычки полиции с посетителями на фестиваль Hip-Hop Mayday в «Лужниках». Об этом сообщил в телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Он отметил, что, по словам адвоката «Агоры» Дмитрия Джулая, полиция допрашивает свидетелей стычки. Также сообщается о нескольких обвиняемых по уголовному делу, которые находятся под домашним арестом.

Фестиваль Hip-Hop Mayday прошел 1 мая. Между участниками и силовиками произошли столкновения после того, как людей перестали пускать к сцене из-за большого количества посетителей. По данным телеграм-канала Baza, пострадали более 30 участников мероприятия. В Росгвардии назвали «адекватными ситуации» избиения участников фестиваля.