Суд в Петербурге отклонил иск создателя паблика «Омбудсмен полиции» к «ВКонтакте»

Смольнинский районный суд Петербурга отклонил иск администратора паблика «ВКонтакте» «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова к социальной сети. Об этом сообщается на сайте суда.

Воронцов требовал взыскать с ответчиков 100 тысяч рублей за причиненный моральный вред, уточняет «МБХ медиа». В заявлении он указал, что вред ему был причинен из-за распространения, сбора и использования «ВКонтакте» персональных данных и сведений, составляющих тайну связи.

Об иске Воронцова стало известно в феврале. «ВКонтакте» по запросу полицейских, которые судятся с Воронцовым из-за публикации в «Омбудсмене полиции» их фотографий, предоставила им данные Воронцова. В соцсети говорили, что ответили на запрос силовиков после его проверки.

Иск к Воронцову трое белгородских полицейских подали в сентябре прошлого года. Воронцов связывал это с публикацией в мае 2018 года видеозаписи, на которой он разговаривает с мужчиной, представившимся майором полиции Сергеем Коротеевым.