Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующие дети. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Согласно документу, родители могут получить 450 тысяч рублей для погашения своего ипотечного кредита. Если задолженность меньше этой суммы, то оставшиеся деньги пойдут на погашение процентов за пользование кредитом.

Проект в мае внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с депутатами от других фракций. По предварительным данным, в этом году компенсацию могут получить около 30 тысяч семей.

Ранее президент подписал закон об «ипотечных каникулах» для россиян, оказавшихся в «трудной жизненной ситуации». Он устанавливает шестимесячный период, в течение которого заемщик сможет приостановить или уменьшить выплаты по ипотеке.