Володин поручил проанализировать правоприменение по статьям о фальсификации доказательств и хранении наркотиков

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента проанализировать правоприменение по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотиков (ст. 228 УК) и фальсификации доказательств (ст. 303 УК). Об этом сообщает агентство «Москва».

«Я дал поручение по анализу ст. 228 и 303 УК РФ комитету по государственному строительству и законодательству и комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции», — сказал Володин.

Председатель Госдумы уточнил, что главы комитетов сделают запросы в соответствующие органы, после чего информацию о результатах анализа сообщат журналистам.

Ранее член фракции «Единой России» Николай Брыкин рассказал, что депутаты внесут в Госдуму до конца весенней сессии законопроект о переводе хранения наркотиков в крупном размере, не связанного с их сбытом, в категорию преступлений средней тяжести.

Обсуждение правоприменения по ст. 228 и ст. 303 УК началось после того, как журналиста «Медузы» Ивана Голунова незаконно обвинили в попытке сбыта наркотиков. Спустя несколько дней его уголовное преследование прекратили. После этого начальников УВД, где вели его дело, уволили.