Сотрудник красноярского ФСИН получил условный срок за избиение заключенных под «Полет валькирий»

Суд в Красноярском крае приговорил бывшего замначальника красноярского управления ФСИН к четырем годам лишения свободы условно за превышение полномочий (п. «а» ч. 3 ст.286 УК). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

«Проспект мира» уточняет, что речь идет о Николае Шахове. Суд также лишил его звания подполковника и обязал выплатить одному из пострадавших компенсацию в 40 тысяч рублей.

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По версии следствия, в ноябре 2013 года подполковник был в командировке в ИК-43 Богучанского района. Шестеро заключенных отказались делать утреннюю зарядку, за что сотрудник ФСИН их избил.

В 2018 году на YouTube попало видео избиений, на котором слышно, что во время этого на фоне звучит музыка, в том числе «Полет валькирий» Рихарда Вагнера.

В декабре в Красноярском крае сотрудники колонии обыскали адвоката после того, как подзащитный пожаловался ей на пытки. В Первой краевой коллегии адвокатов тогда говорили, что это был не первый случай досмотра адвокатов в регионе и что такая практика незаконна.