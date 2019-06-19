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Политолог Валерий Соловей сообщил об уходе из МГИМО «по политическим причинам»

Общество

 

Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе по собственному желанию из МГИМО по «политическим причинам». Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел. Я с пониманием отношусь к этому нежеланию», — заявил он.

 

Соловей отметил, что будет рад, если его «никоим образом не станут ассоциировать с МГИМО». Он также добавил, что ему жаль расставаться с коллегами и прекращать общение со студентами.

Соловей рассказал, что теперь планирует написать книгу по заказу «очень крупного европейского издательства», а к преподаванию возвращаться не намерен.

В мае главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале говорил, что в МГИМО решили не продлевать контракт с Соловьем по просьбе МИДа.

В МГИМО Валерий Соловей проработал 11 лет. На сайте университета говорится, что он был профессором кафедры рекламы и связей с общественностью. Он вел там курсы по PR и рекламе в политике, основам информационной войны и медиаманипулированию, а также основам государственной политики в информационной сфере.

Теги:
увольнения, мгимо, kb
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