Политолог Валерий Соловей сообщил об уходе из МГИМО «по политическим причинам»

Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе по собственному желанию из МГИМО по «политическим причинам». Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел. Я с пониманием отношусь к этому нежеланию», — заявил он.

Соловей отметил, что будет рад, если его «никоим образом не станут ассоциировать с МГИМО». Он также добавил, что ему жаль расставаться с коллегами и прекращать общение со студентами.

Соловей рассказал, что теперь планирует написать книгу по заказу «очень крупного европейского издательства», а к преподаванию возвращаться не намерен.

В мае главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале говорил, что в МГИМО решили не продлевать контракт с Соловьем по просьбе МИДа.

В МГИМО Валерий Соловей проработал 11 лет. На сайте университета говорится, что он был профессором кафедры рекламы и связей с общественностью. Он вел там курсы по PR и рекламе в политике, основам информационной войны и медиаманипулированию, а также основам государственной политики в информационной сфере.