«Абсолютно голословные обвинения»: МИД России — о заявлениях JIT по поводу крушения МН17

Министерство иностранных дел России назвало «голословными» обвинения в причастности к крушению малайзийского Боинга МН17 российских военнослужащих. Заявление МИД опубликовано на его сайте.

«В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию Российской Федерации в глазах международной общественности», — говорится в нем.

Также российский МИД заявил, что Международная следственная группа (JIT) не представила доказательств, и отверг обвинения в отказе от сотрудничества в расследовании крушения МН17. Министерство утверждает, что предлагало JIT работать совместно, однако, по его словам, Россию от расследования отстранили.

«С первого дня трагедии Российская Федерация была в высшей степени заинтересована в установлении истины и готова оказывать всемерное содействие расследованию. Россия активно взаимодействовала с Нидерландами и предоставляла всю имеющуюся информацию по катастрофе МН17. В рамках этой работы российскими профильными ведомствами был проделан колоссальный объем беспрецедентных работ», — отметили в МИД России.

Напомним, 19 июня JIT заявила о причастности к крушению МН17 троих россиян: генерал-майора Сергея Дубинского (позывной «Хмурый»), полковника Олега Пулатова («Гюрза»), полковника ФСБ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) — и украинца Леонида Харченко («Крот»). Представители группы сказали, что запросят у российской стороны информацию о трех ее гражданах, причастных к трагедии, и будут просить о сотрудничестве в правосудии, а также направят запрос на Украину о Харченко. Суд состоится в марте следующего года.

Крушение МН17 произошло 17 июля 2014 года над Донбассом, в 35 километрах от границы с Россией. В результате него погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.