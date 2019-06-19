Росгвардия отсудила почти миллион рублей у комбината «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу Росгвардии 938 тысяч рублей с ее единственного поставщика продуктов — крымского мясокомбината «Дружба народов». Об этом говорится в судебных материалах, на которые обратило внимание «МБХ медиа».

Структура ведомства требовала за поставку некачественных продуктов у комбината 4,7 миллионов рублей — почти десятую часть от общей суммы сентябрьского контракта на 48 миллионов. При приемке продуктов, как говорится в решении, в войсковых частях дважды находили там гнилой картофель, морковь в рубцах и корнеплоды в земле.

Комбинат принимал продукты обратно, однако в ноябре отказался платить штраф по требованию Росгвардии, после чего та обратилась в суд. Суд снизил заявленную сумму почти в пять раз, поскольку у Росгвардии из-за проблем с поставками еды не было «негативных последствий».

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Крымская «Дружба народов» стала единственным поставщиком продуктов для службы распоряжением правительства от декабря 2017 года. Фонд борьбы с коррупцией утверждал, что после этого закупочные цены на одинаковые продукты неоднократно выросли, однако тот же Арбитражный суд Москвы заставил их удалить и опровергнуть расследование. Впоследствии, как сообщали СМИ, военная прокуратура начала проверку госконтрактов комбината, в службе это отрицали.