В США дали год тюрьмы россиянину, купившему в интернете руководство по истребителю F-16. Его вскоре депортируют

Суд в американском штате Юта приговорил разработчика компьютерных игр из России Олега Тищенко к году тюрьмы за покупку инструкций к истребителю F-16 в интернете, сообщает РИА Новости. За обытием наказания после приговора его должны депортировать.

Тищенко находился под стражей с июня прошлого года, когда его задержали в Грузии по требованию Штатов. Его обвинили в том, что в 2011 году для разработки авиасимулятора он через знакомых на форуме купил на маркеплейсе eBay инструкции для пилотов американского истребителя F-16 Fighting Falcon.

Американские спецслужбы признали эти данные связанными с обороноспособностью страны и запрещенными к экспорту в Россию, а против самого Тищенко в 2016 году завели дело о заговоре против интересов США. Ему грозило до десяти лет лишения свободы. Российский МИД называл его дело провокацией.