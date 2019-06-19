Минфин США ввел санкции против «Русского финансового общества» за связи с Северной Кореей

Министерство финансов США ввело санкции против небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество» за помощь Северной Корее в обходе санкций, говорится в сообщении пресс-службы.

В 2017-2018 годах «Русское финансовое общество» открыло для северокорейского горнообогатительного комбината Korea Zinc и китайской компании из санкционного списка по КНДР счета, которые использовались для экспорта корейского цинка.

«Русское финансовое общество» было зарегистрировано в 2002 году, а спустя год получило лицензию на банковские операции для расчетных НКО, следует из данных на сайте российского Центробанка. Как ранее писал РБК, компания является расчетным центром платежной системы Sendy, через которую на российском рынке работает китайский WeChat.