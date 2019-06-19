Голодавшим работникам хлебозавода в Сергиевом Посаде частично выплатили долг по зарплате

Работникам Сергиево-Посадского хлебокомбината выплатили зарплату за один месяц на общую сумму 4,7 млн рублей. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил Интерфаксу. Сотрудники в разговоре с «Новой» подтвердили это.

«Я опросила своих сотрудников, все они действительно получили месячную зарплату, — сказала начальница отдела снабжения Татьяна. — Директор позвонил, сказал, что завтра я должна выйти на завод, чтобы посмотреть сырье и начать работу».

17 июня инициативная группа из 48 работников Сергиево-Посадского хлебокомбината объявила сухую голодовку. Они потребовали выплат за февраль, март, апрель и май 2019 года для всех 165 сотрудников комбината.

Проблемы на заводе начались в декабре 2018 года. Тогда обанкротившийся холдинг «Настюша», которому принадлежит хлебокомбинат, перестал реализовывать его продукцию.

«Пять месяцев мы держались, но 6 мая 2019 года нам отключили газ, 13-го — свет, и завод остановился», — говорил «Новой газете» замдиректора комбината Михаил Ляпушкин. По его словам, администрация района и правительство области уже некоторое время назад нашли заводу нового инвестора, но поступление денег несколько раз откладывалось.

Утром 18 июня подмосковный Следственный комитет сообщил, что по факту невыплаты заработной платы заводчанам возбуждено уголовное дело. Тогда же к рабочим приехал глава Сергиево-Посадского района Михаил Токарев. Он заявил, что голодовкой рабочие только отпугнут инвестора, и убедил их прекратить акцию.