В Москве несколько сотен человек вышли на пикеты в поддержку сестер Хачатурян к зданию СК

В Москве около трехсот человек вышли на пикеты в поддержку сестер Хачатурян к зданию Главного следственного управления Следственного комитета на Арбате, сообщает «Дождь».

Пикеты начались в 18:00 мск и продолжались четыре часа, задержаний не было, несмотря на несколько подъехавших автозаков. Участники акции выступали против слишком тяжкой квалификации обвинения девушкам. «У жертв насилия не должно быть этого страшного выбора (а точнее — отсутствия выбора) — умереть дома от рук насильника или сесть в тюрьму за самозащиту», — писали организаторы в фейсбуке.

Сегодня с 18:00 у здания ГСУ СК на Арбате проходят пикеты в поддержку сестер Хачатурян.



📷: Соня Гройсман pic.twitter.com/ikHekzFwpW — Телеканал Дождь (@tvrain) June 19, 2019

Накануне против слишком строгой квалификации преступления в окончательной редакции обвинения также выступали и адвокаты сестер Хачатурян. В своем обращении к главе СК Александру Бастрыкину они просили, либо прекратить дело, либо оценить их действия как необходимую оборону, а также посмертно возбудить дело на их отца.

14 июня девушкам предъявили обвинение в окончательной редакции по прежней статье – об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК), по которой им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Их защитники называли эту квалификацию самой тяжкой из всех возможных.

Сестер Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила в августе прошлого года – мужчину нашли мертвым в доме на московском Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.

Согласно материалам дела, Михаил Хачатурян регулярно избивал несовершеннолетних дочерей, а также неоднократно посягал на их половую неприкосновенность, из-за чего у девушек возникли расстройства психики.