Росгвардия: несовершеннолетний, госпитализированный после избиения бойцом ОМОНа на митинге 12 июня, сам провоцировал его

Росгвардия обвинила несовершеннолетнего участника митинга 12 июня Валерия Теневого в том, что он сам спровоцировал избившего его бойца ОМОНа Андрея Шукана, говорится в ответе ведомства главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. Подростка после этого госпитализировали из отделения.

В ведомстве заявили, что у Теневого и до попадания в автозак была «ссадина на лице задержанного» и что он «держался рукой за живот», а уже в машине он якобы представился ненастоящим именем, «показывал непристойные жесты», «нецензурно выражался», отказывался прекратить снимать нацгвардейца Шукана на телефон и отдать ему камеру.

Сам Теневой и находившиеся в автозаке участники акции рассказывали, что Шукан пытался отобрать у подростка сумку с камерой, силой повалил его на пол и стал бить по животу и челюсти. Несовершеннолетний объяснял, что не отдавал камеру, чтобы тот не удалил фотографии. Впоследствии в больнице у Теневого обнаружили сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Требования Шукана прекратить съемку и удалить с телефона свои фотографии в пресс-службе Росгвардии посчитали законными — по их мнению, сотрудников ведомства при исполнении нельзя снимать без их разрешения. В законе о Росгвардии (как и в законе о полиции) прямого запрета на это нет.

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12 июня в Москве прошел марш в поддержку Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Накануне мероприятия дело против него закрыли с связи с недоказанностью. По данным «ОВД-Инфо», во время акций в столице полицейские задержали более 500 человек.