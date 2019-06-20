Бизнесмена Бойко-Великого задержали по делу о растрате 500 тысяч долларов

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали после допроса по делу о хищении в 2014 году 500 тысяч долларов из банка «Кредит-Экспресс» (ст. 160 УК). Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Алексей Аверьянов.

По его словам, бизнесмен не признает свою вину, так как подписывал с потерпевшим договор займа, который потом погасил.

По данным РБК, Бойко-Великого задержали вместе с председателем правления «Кредит-Экспресс» Аллой Кабановой, главой московского филиала банка и еще несколькими людьми. Отмечалось, что Следственный комитет заинтересовался формированием кредитного портфеля банка. Источники сообщали, что в связанных с предпринимателем компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель» прошли обыски, а следствие собирается ходатайствовать об аресте бизнесмена.

Семья Бойко-Великого владела 10% акций «Кредит-Экспресс». В мае 2018 года Центробанк отозвал у него лицензию из-за подозрений в нарушении законов и легализации доходов.

Ранее против Бойко-Великого возбудили уголовное дело о незаконном приобретении земли для «Русского молока», но преследование прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Агрохолдинг «Русское молоко» входит в группу компаний Бойко-Великого «Вашъ финансовый попечитель». Кроме того, бизнесмен возглавляет Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого.