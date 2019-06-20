Семья проректора МГИМО подала в суд на Илью Азара и Сергея Митрохина из-за статей о «рейдерских захватах» и сносе домов

Семья проректора МГИМО Наталии Кузьминой подала в Хамовнический суд Москвы два иска о защите чести и достоинства из-за публикаций в СМИ и соцсетях. Об этом сообщает RNS.

Один из исков подали к члену политкомитета «Яблока» Сергею Митрохину и главному редактору сайта «Эхо Москвы» Виталию Рувинскому. В суде пояснили, что претензии заявителей вызвали около десятка статей Митрохина на сайте радиостанции и его посты в фейсбуке. Общая сумма требований по иску превышает 2 млн рублей.

Представитель суда сообщил, что второй иск подали к журналисту «Новой газеты» Илье Азару из-за материала на сайте «Мох», а также к изданию «Арсеньевские вести» и журналисткам Ксении Лученко и Александре Парушиной. Кузьмины хотят взыскать с них по миллиону рублей и требуют опровергнуть и удалить публикации.

В публикациях «Горячая точка, дом Черникова», «Жители и депутаты Хамовников провели встречу против варварской застройки в районе», «Мафия районного масштаба» говорится, что Кузьмины причастны к «рейдерским захватам» и незаконному сносу зданий в Москве.

Первый иск суд оставил без движения, а второй зарегистрировал — предварительное заседание назначено на середину июля.