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Иран заявил об уничтожении американского беспилотника. США это отрицают

Общество

 

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) объявили об уничтожении американского разведывательного беспилотника на юге страны. Об этом сообщает Press TV.

В заявлении говорится, что дрон Global Hawk уничтожили после того, как он вошел в воздушное пространство Ирана.

Центральное командование ВС США утверждает, что их военные не проводили в это время никаких операций в небе над Ираном, и там не было американских дронов, передает NBC News.

Ранее США объявили, что дополнительно направят тысячу военных на Ближний Восток из-за ухудшений отношений с Ираном в связи с атаками двух танкеров в Оманском проливе. Пентагон сообщал, что военное усиление произойдет также за счет противоракетной обороны, разведывательных самолетов и беспилотников.

Теги:
ближний восток, дроны, беспилотники, сша, иран, kb
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