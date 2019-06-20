Иран заявил об уничтожении американского беспилотника. США это отрицают

В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) объявили об уничтожении американского разведывательного беспилотника на юге страны. Об этом сообщает Press TV.

В заявлении говорится, что дрон Global Hawk уничтожили после того, как он вошел в воздушное пространство Ирана.

#Iran's IRGC says type of U.S. spy drone downed in southern Iran was Global Hawk (shown in picture) https://t.co/ESuQsQ7lB2 pic.twitter.com/PAuK4UykUt — Press TV (@PressTV) June 20, 2019

Центральное командование ВС США утверждает, что их военные не проводили в это время никаких операций в небе над Ираном, и там не было американских дронов, передает NBC News.

Ранее США объявили, что дополнительно направят тысячу военных на Ближний Восток из-за ухудшений отношений с Ираном в связи с атаками двух танкеров в Оманском проливе. Пентагон сообщал, что военное усиление произойдет также за счет противоракетной обороны, разведывательных самолетов и беспилотников.