«Это в Кащенко»: подозреваемый в причастности к крушению МН17 отрицает вину

Подозреваемый в причастности к крушению малайзийского боинга МН17 генерал-майор Сергей Дубинский отрицает вину, передает «Би-би-си».

«Любой человек, имеющий мало-мальское отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, отвечающий за транспортировку, а тем более боевое применение [установки «Бук»] — это из области даже не фантастики. Это в Кащенко», — заявил он. Дубинский назвал обвинения Международной следственной группы (JIT) в свой адрес бредом и сказал, что не видит смысла в сотрудничестве со следствием.

По словам Дубинского, в день крушения самолета он был в Донецке, а не рядом с местом трагедии, как указывает JIT. Он также отрицает причастность к случившемуся своих бывших подчиненных — полковника Олега Пулатова и Леонида Харченко.

По мнению JIT, Дубинский командовал транспортировкой установки «Бук» из Донецка в поселок Снежное, откуда по боингу могли запустить ракету.

Напомним, накануне JIT заявила о причастности к крушению МН17 троих россиян: Дубинского (позывной «Хмурый»), Пулатова («Гюрза»), полковника ФСБ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин)— и гражданина Украины Харченко («Крот»). Все четверо объявлены в международный розыск, суд начнется в марте 2020 года. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что силы региона не имеют отношения к трагедии.

Boeing 777, летевший рейсом МН17 сбили над Донбассом 17 июля 2014 года, в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей.