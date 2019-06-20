Бизнес попросил Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Крупнейшие объединения российских и зарубежных компаний и бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковали проект постановления пленума Верховного суда об отмене срока давности по налоговым преступлениям. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письма, которые представители бизнеса направили в ВС.

Предприниматели опасаются, что отмена срока давности обретет обратную силу и позволит привлекать людей к уголовной ответственности всю их жизнь. Кроме того, бизнесмены считают, что принятие проекта может затруднить выполнение поставленной президентом задачи по декриминализации предпринимательской сферы.

В частности, письма в Верховный суд отправили Торгово-промышленная палата, Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-германская внешнеторговая палата, бизнес-омбудсмен Борис Титов и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Руководитель комитета по налоговой и бюджетной политике «Деловая Россия» Кирилл Никитин предложил Верховному суду не создавать «проблему там, где ее нет». В АЕБ подчеркивают, что постановление пленума не решает реальную проблему, так как не проводит четкой границы между налоговыми правонарушениями и преступлениями.

В проекте постановления предложено считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством. Сейчас срок давности по уклонению от налогов составляет от двух до десяти лет. Однако ранее он исчислялся с момента неуплаты налога в установленный законом срок.