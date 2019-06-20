Экс-главу антинаркотического отделения в Раменском задержали за фальсификацию дела и хранение наркотиков

Бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД в подмосковном Раменском Дмитрия Понкратова задержали по подозрению в фальсификации дела о наркотиках и их хранении. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, в 2017 году подполковник вместе со своими подчиненными Владимиром Цыганком, Алексеем Антоновым и Евгением Сорокалетовым подбросили местному жителю Александру Нестеренко 0,91 грамма амфетамина и возбудили против него дело о сбыте наркотиков.

Источники отмечают, что после задержания оперативники избили Нестеренко, требуя, чтобы тот позвонил кому-нибудь и предложил купить у него запрещенные вещества. Силовики обещали, что задержат покупателя наркотиков, а его отпустят, но Нестеренко отказался.

По словам собеседников издания, Понкратов до этого проходил по делу о превышении полномочий как свидетель, а теперь следствие считает его организатором преступной группы. Ему предъявили обвинения в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), фальсификации доказательств (ст. 303 УК) и незаконном хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК).

Бывшие подчиненные Понкратова дали показания о том, что именно их начальники распорядились завести дело против Нестеренко, и амфетамин передал сам Понкратов. Его задержали после допроса по этому делу.