Роскомнадзор будет следить за контентом онлайн-кинотеатров

Главный радиочастный центр, подведомственный Роскомнадзору, 18 июня подвел итоги тендера на создание автоматизированной системы контроля за выполнением владельцами аудиовизуальных сервисов требований закона «Об информации». Тендер размещен на сайте госзакупок, на него обратил внимание «Коммерсант».

Победителем конкурса стала компания «М 13». Она предложила разработать техническое задание за 1,5 млн рублей. Cистема должна будет следить, чтобы видеосервисы не распространяли призывы к терроризму, экстремистские материалы, информацию о способах самоубийства, пропаганду насилия и жестокости, а также нецензурную брань.

Появление реестра поддерживает, в частности, онлайн-кинотеатр Tvzavr. По мнению начальника юридического отдела компании Александр Рылева, было бы правильнее первоначально разработать методику определения числа пользователей и определить сервисы, которые в него войдут, и после этого создавать систему контроля. Онлайн-кинотеатр Okko подчиняется требованиям законодательства, заявил «Коммерсанту» гендиректор компании Иван Гродецкий.

Создание реестра аудиовизуальных сервисов предусмотрено поправками в закон «Об информации», которые вступили в силу с июля 2017 года. В настоящее время он существует, однако в него не включен ни один сервис. Сейчас нет подзаконных актов, определяющих методику подсчета аудитории видеосервисов для их внесения в реестр, уточнил «Коммерсанту» гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.