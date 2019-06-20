СМИ: бывшего главу наркополиции подмосковного Раменского обвинили в подбросе амфетамина

В подмосковном Раменском 19 июня после допроса задержали бывшего начальника местного отделения МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Дмитрия Понкратова по обвинению в фальсификации уголовного дела, сообщил «Коммерсант».

По версии СК, его подчиненные в 2017 году задержали 25-летнего местного сантехника Александра Нестеренко и в отделе били его руками по почкам и толстой книгой по голове, требуя, чтобы он по телефону предложил знакомым купить у него наркотики.

На его отказ полицейские ответили: «Если ты решил играть в пионера, будешь сидеть сам», — и после нашли у него при обыске пятитысячную купюру — якобы деньги за продажу 0,91 грамма амфетамина. Дело на полицейских завели после того, как суд вернул прокуратуре материалы по Нестеренко.

По делу о фальсификации доказательств тогда задержали троих бывших подчиненных Понкратова — оперативников Владимира Цыганка, Алексея Антонова и заместителя Евгения Сороколетова. Сам глава наркополиции Раменского проходил по делу свидетелем, однако на допросах оперативники рассказали, что именно он дал им «указания в категоричной форме» возбудить дело и лично отдал на экспертизу якобы найденные у Нестеренко вещества.