Против напавшего на корреспондента «России 24» чиновника из Хакасии возбудили новое дело

Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который в мае напал на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

По делу также проходят ряд других лиц, личности которых не установлены. Следствие считает, что Зайцев в 2007-2010 годах переоформил на своего знакомого земельный участок рядом с селом Шира Ширинского района, затем его передали в дар другому человеку. При этом первоначально земля предназначалась для строительства полигона твердых бытовых отходов за счет бюджета.

После этого Зайцев организовал аренду участка администрацией Ширинского района у собственника. Плата за него составила около 50 тысяч рублей в год, уточнили в СК. Затем администрация района выкупила участок за более чем 5 млн рублей. Ущерб от этих действий оценили в более чем 6 млн рублей.

«При этом подозреваемый знал, что указанный земельный участок должен был перейти в муниципальную собственность и использоваться бесплатно, а изменение категории земель повлечет существенное увеличение рыночной стоимости участка», — отметили в СК.

Напомним, в мае против Зайцева возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК). Это произошло после того, как съемочная группа «России 24» приехала к Зайцеву, чтобы спросить о домах, которые регион предоставил для пострадавших от лесных пожаров в 2015 году. Чиновник стал выгонять журналистов, после чего толкнул и повалил на пол корреспондента телеканала Ивана Литомина.

После инцидента Зайцев обвинил журналиста в провокации. Он попросил возбудить против Литомина уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК).