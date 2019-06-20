Верховный суд до осени отложил обсуждение отмены срока давности по налоговым преступлениям

Верховный суд до осени отложил рассмотрение проекта постановления пленума об отмене срока давности по налоговым преступлениям, сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова Интерфаксу.

Ранее об отсрочке Титов просил у председателя ВС Вячеслава Лебедева вместе с представителями крупнейших бизнес-ассоциаций. Предприниматели настаивали, что мера «может резко повысить уровень уголовно-правовой репрессии в налоговой сфере».

Проект постановления предлагает сделать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством.

Срок давности по уклонению от налогов составляет от двух (для физлиц) до шести лет (для юрлиц в случае действия «группы лиц») и сейчас исчисляется с момента неуплаты налога в установленный законом срок.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты предупреждали, что постановление будет действовать с обратной силой – это позволит привлекать бизнесменов к ответственности за любые нарушения в прошлом.