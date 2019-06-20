«Мы очень недовольны»: премьер-министр Малайзии прокомментировал выводы JIT о крушении МН17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о недовольстве промежуточными выводами Международной следственной группы (JIT) по поводу крушения Boeing 777 рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает издание Star.

«Мы очень недовольны. С самого начала это стало политическим вопросом об обвинении России в проступках», – заявил он.

Мохамад сказал, что малазийская сторона не убеждена в правильности выводов JIT, и требует доказательств того, что за крушением малазийского самолета стояли граждане России. По его словам, в настоящее время это является слухами.

«Еще до того, как они (члены JIT – ред.) рассмотрели дело, они уже утверждали, что в этом (крушении самолета – ред.) виновата Россия», – считает Мохамад.

Накануне JIT заявила о причастности к крушению МН17 троих россиян: генерал-майора Сергея Дубинского (позывной «Хмурый»), полковника Олега Пулатова («Гюрза»), полковника ФСБ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) — и украинца Леонида Харченко («Крот»). Российский МИД назвал обвинения «голословными». Дубинский заявил, что свою вину отрицает, а Стрелков-Гиркин сказал, что ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики не причастно к авиакатастрофе.

Крушение МН17 произошло 17 июля 2014 года над Донбассом, в 35 километрах от границы с Россией. В результате него погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.