Польский оператор «Дружбы» приостанавливал прокачку нефти из-за новых загрязнений

Польский оператор нефтепровода «Дружба» компания PERN приостанавливал прокачку сырья из-за нового превышения содержания хлорорганики, сообщила пресс-служба российской «Транснефти» РБК. Утром его работу восстановили после удовлетворительных результатов по новым пробам.

Взятая днем 19 июня на пограничном с Беларусью пропускном пункте проба показала превышение нормы загрязнений в 6 раз выше российского ГОСТа — 60 вместо 10 ppm (частиц на миллион, европейские стандарты еще ниже — до 1-1,5 ppm). Взятая спустя несколько часов проба показала допустимое загрязнение в 4 ppm, и в 8:00 20 июня прокачка возобновилась.

В «Транснефти» в свою очередь заверили, что уже месяц после восстановления работы трубопровода доля хлорорганики не превышает 1,5 ppm. В PERN пока что не прокомментировали ситуацию.

Прокачку нефти по трубопроводу «Дружба», по которому в Европу экспортируется российская нефть, после масштабного загрязнения возобновили только в конце мая. По данным СМИ, доля хлорорганики доходила до 200 ppm, а белорусская сторона обвинила Россию в ущербе своим НПЗ более чем на 150 млн долларов.