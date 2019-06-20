На Шиесе выступающие против строительства мусорного полигона выстроились в «живую цепь»

На станции Шиес в Архангельской области люди выстроились в «живую цепь», чтобы выступить против строительства полигона, куда планируют свозить московский мусор. Запись акции опубликована во «ВКонтакте».

Фото: Скриншот видеозаписи / «ВКонтакте».

Более 600 человек собрались сегодня в Шиесе, рассчитывая коллективно обратиться на прямую линию президента России Владимира Путина. Не дождавшись, люди выстроились в собственную «прямую линию», скандируя: «Поморье – не помойка».

Также протестующие записали видеообращение к согражданам, в котором посоветовали не верить тому, что говорят о них федеральные каналы.

Фото: Скриншот видеозаписи / «ВКонтакте»

«Здесь находятся люди, которые защищают свою жизнь, свое право жить на чистом Севере. Будьте с нами приезжайте на Шиес!» – говорит на видео активистка Анна Степанова.

Напомним, на станции Шиес уже около года продолжаются акции против строительства мусорного полигона, на котором ежегодно будет захораниваться по разным данным от 500 тысяч до 2,5 млн тонн мусора из Москвы.