Суд в Москве впервые оштрафовал обвиняемого по новой статье КоАП о возбуждении ненависти

Солнцевский районный суд Москвы оштрафовал Сергея Соскова по новой статье КоАП о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 20.3.1 КоАП), об этом сообщается на сайте судов Москвы.

Заседание по делу состоялось 17 июня. ТАСС уточняет, что это первый штраф по данной статье КоАП. Сосков нигде не работает, у него среднее образование, он зарегистрирован в Тверской области, уточнили агентству в суде. Решение суда обжаловано не было. Других подробностей административного дела ТАСС не раскрыли.

Статья 20.3.1 КоАП появилась после частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти (ст. 282 УК). Если преступление по ч. 1 ст. 282 УК совершено человеком впервые, то за него предусмотрены штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест до 15 суток. До этого ч. 1 ст. 282 УК предусматривала уголовное наказание вне зависимости от того, какой раз совершается преступление.