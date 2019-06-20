Из приморской «китовой тюрьмы» вывезли первых животных для выпуска в Охотское море

В Приморье двух косаток и шестерых белух вывезли из бухты Средней для выпуска на волю в Охотское море в районе Шантарских островов, сообщила пресс-служба Института рыбного хозяйства и океанографии.

Утром животных с помощью гамаков и крана погрузили в грузовики, в которых их провезут около 1800 километров до места выпуска. Сюжет об их подготовке к освобождению также показали в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным».

Всех животных из «китовой тюрьмы» вывезут в течение четырех месяцев, пообещал во время трансляции вице-премьер Алексей Гордеев. Он также анонсировал запрет на любой вылов косаток для развлекательных целей: право на это в небольшом количестве оставят только за учеными и народами Крайнего Севера.

Более сотни косаток и белух с прошлого года содержатся в приморской бухте «Средняя», которую из-за тесных грязных бассейнов и холода назвали «китовой тюрьмой». Их выловили в Охотском море для поставки в Китай, причем несколько из них, преимущественно детеныши, за время в неволе пропали.