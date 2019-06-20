Путин выступил против смягчения наказаний по наркотическим статьям УК

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии высказался против либерализации антинаркотического законодательства и смягчения наказания по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

«У нас действительно за нарушения в сфере оборота наркотиков много обвинительных приговоров, от всего количества тюремного населения это 26%.

Нужно ли либерализовать? На мой взгляд, нет. Угроза для страны, нации, народа очень велика.

Если человек хранит незаконно, распространяет даже небольшие дозы, нужно нести за это ответственность. И никакой либерализации здесь быть не может», — сказал он.Таким образом Путин ответил на вопрос ведущей телеканала «Россия-1» о возможном смягчении наказания за хранение наркотиков без их сбыта.

При этом президент заявил о необходимости контролировать возможные фальсификации дел полицейскими: «Чтобы не было таких случаев, как с тем журналистом [«Медузы» Иваном Голуновым],

может, в системе собственной безопасности МВД создать отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. И ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться».

О готовящейся либерализации наркотической статьи в части хранения без сбыта сразу после прекращения дела журналиста Голунова объявили депутаты-единоросы. Они предложили перевести ее в категорию преступлений средней тяжести, чтобы полицейские не могли с ее помощью улучшить раскрываемость по тяжким преступлениям. Сообщалось, что законопроект уже одобрили все профильные ведомства Думы, представители МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Верховного суда.