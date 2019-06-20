Бывшему замглавы ФСИН дали 3,5 года колонии за взятки при строительстве петербургского СИЗО «Кресты-2»

Смольнинский районный суд Петербурга приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 950 тысяч рублей бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Николая Баринова по делу о получении взятки (п. «г» ч. 4 ст. 290 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Баринов признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Прокурор просил приговорить его к 2,5 годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей, сторона защиты – освободить.

Уголовное дело против Баринова возбудили в 2017 году. По версии следствия, он в 2007-2008 годах получил от экс-руководителей компаний «Петроинвест» Руслана Хамхокова и ГСК Виктора Кудрина взятку в размере не менее 44 млн рублей при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2». Хамхокова в этом году приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

По делу о взятках при строительстве «Крестов-2» 15 июня арестовали экс-замглавы главного управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко. По мнению следствия, он через посредника получил взятку в размере более 388 млн рублей от Хамхокова.