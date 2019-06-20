Следственный комитет предложил давать врачам до семи лет колонии за смерть пациентов

Следственный комитет предложил увеличить срок лишения свободы до семи лет врачам, виновным в гибели двух и более пациентов. На инициативу ведомства на сайте проектов нормативных актов обратил внимание Интерфакс.

СК предложил ввести две новые статьи – о ненадлежащем оказании медпомощи (ст. 124.1 УК) и фальсификации медицинских документов (ст. 124.2 УК), – а также ужесточить наказание по статье о работе врачей и фармацевтов без лицензии (ст. 235 УК).

Врачебные ошибки с тяжкими последствиями для здоровья в ведомстве предложили наказывать штрафами до 200 тысяч рублей с временным отстранением от работы, в случае смерти одного пациента – лишением свободы до четырех лет, двух и более человек – до шести лет.

За подмену документов для сокрытия врачебных ошибок врачей предполагают сажать на срок до трех лет, а их руководителей и чиновников – до четырех лет. Инициатива также введет отдельное наказание за работу без лицензии, которая привела к смерти двух и более человек – от двух до семи лет со штрафом в пределах 2 миллионов рублей.

Следственный комитет неоднократно предлагал ввести отдельные статьи для врачей в уголовное законодательство. Однако весной ведомство сообщало, что по рекомендации Национальной медицинской палаты откажется от реальных сроков в статье 124.1 УК. В прошлом году ведомство также создало в своих региональных управлениях специальные отделы для расследования врачебных ошибок.