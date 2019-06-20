В Москве умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган умер в возрасте 56 лет вечером 19 июня, сообщила пресс-служба банка. В прошлом году он перенес инсульт.

В 1990-х годах Коган был акционером Промстройбанка, который в начале 2000-х выкупил ВТБ почти за 600 млн долларов, а с 2008 года возглавлял департамент строительства Минрегионразвития, откуда в 2012 году ненадолго перешел на пост замглавы министра. В правительстве он, в частности, отвечал за строительство комплекса защитных сооружений Петербурга, известной как «дамба Путина».

В 2015 году он в качестве частного инвестора стал санатором нуждавшегося в докапитализации «Урасиба», выкупив 82% акций у предыдущего владельца Николая Цветкова. В настоящий момент «Урасиб» с активами более чем на 550 млрд рублей входит в топ-30 российских банков.

В 2018 году Коган входил в сотню богатейших бизнесменов страны по версии Forbes (91 место с 1,1 млрд долларов), однако за год он опустился до 140 позиции, потеряв 350 млн долларов.