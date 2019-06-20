Евросоюз продлил еще на год антироссийские санкции по Крыму

Евросоюз продлил на год санкции против России за аннексию Крымского полуострова в 2014 году, говорится в заявлении Совета ЕС. Ограничения распространяются в том числе на импорт продукции из Крыма и Севастополя в страны ЕС, инвестиции в этот регион и экспорт некоторых товаров и технологий.

«Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», — сказано в сообщении.

Евросоюз ввел санкции против России в марте 2014 года, когда Крымский полуостров вошел в состав страны. Сто стран-участниц ООН, в том числе страны Евросоюза, США, Австралия и Канада, впоследствии отказались признавать изменение статуса республики Крым, а проведенный для этого 16 марта референдум назвали незаконным.