Суд освободил главу Белгородского НПЗ, арестованного после обращения сотрудников к Путину

Белгородский областной суд накануне отменил арест гендиректору Белгородского нефтеперерабатывающего завода Олегу Майорову, работники которого из-за невыплаты зарплат записали видеообращения для «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила РИА Новости представитель регионального управления СК Елена Козырева.

Она уточнила, что арест гендиректора Белгородского НПЗ отменили после обжалования его стороной защиты.

Из-за долгов по зарплатам против Майорова возбудили уголовное дело по ч.3 ст.145.1 УК, 17 июня его арестовали. По версии следствия, задолженность 121 сотруднику НПЗ составляет 21 млн рублей, а вместо выплат гендиректор перечислял деньги кредитным организациям и контрагентам для «сохранения должности, укрепления деловой репутации и повышения своего авторитета». Сотрудники завода говорили, что первые задержки зарплат были в феврале прошлого года, а последний раз им платили в декабре.

После ареста гендиректора НПЗ сотрудники завода потребовали привлечь к ответственности собственников предприятия. Они заявили, что Майоров, «как и весь трудовой коллектив, является пострадавшей стороной».

Регулярная «Прямая линия с Владимиром Путиным» началась в 12:00 20 июня. В этот раз она длилась 4 часа 16 минут.