На главу ингушского Совета тейпов завели второе уголовное дело. Он с апреля в СИЗО за митинг в Магасе

Следственный комитет возбудил в отношении председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова дело о создании НКО, призывающей граждан к противоправным действиям (ч. 2 ст. 239 УК), сообщил его адвокат Джабраил Куриев «Фортанге».

Куриев уточнил, что речь идет именно о Совете тейпов, однако о сути обвинений им еще не сообщили. По ней Ужахову грозит до трех лет лишения свободы.

В конце мая республиканское управление Минюста приостановила деятельность Совета тейпов из-за найденных в ходе внеплановой проверки нарушений. Часть претензий правозащитный центр «Мемориал» называл формальными, а часть — политическими: их в том числе обвиняли во вмешательстве в работу ингушского заксобрания за предложение депутатам рассказать на «шариатском суде» про голосование по границам с Чечней.

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В начале июня суд продлил Ужахову арест до 25 сентября по первому делу — об организации применения силы к полицейским на мартовском митинге в Магасе против изменения границ с Чечней. В апреле его уже штрафовали на 20 тыс. рублей за участие в этом митинге, а после — на ту же сумму — за прошлогодний митинг за прямые выборы в регионе.

Всего по уголовному делу о столкновениях на митинге 26-27 марта в столице Ингушетии Магасе проходят несколько десятков его участников, большая часть из них, 22 из 26 обвиняемых, находятся под арестом.