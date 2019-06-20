«Нас никто слушать не хочет»: Путин заявил об отсутствии доказательств причастности России к крушению МН17

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии доказательств причастности российской стороны к крушению малайзийского «Боинга» на Донецком в 2014 году, передает Интерфакс.

«Все, что было представлено, ни о чем не говорит. У нас есть своя версия, мы ее представили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет», — отметил глава государства.

Путин добавил, что найти «правильные ответы» на остающиеся вопросы не получится, пока не будет «реального диалога»: «Надо вернуться к тому, что мы говорили: кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия что ли? Нет? А истребители где были? И где абсолютные доказательства того, что это ополченцы стреляли или кто-то другой?».

Накануне Международная совместная следственная группа заявила о причастности к крушению МН17 троих россиян: Сергея Дубинского (позывной «Хмурый»), Олега Пулатова («Гюрза»), полковника ФСБ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин), а также гражданина Украины Леонида Харченко («Крот»).

Все четверо объявлены в международный розыск. Прокуратура Нидерландов планирует предъявить им обвинения, суд начнется в марте 2020 года. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что силы региона не имеют отношения к трагедии. Россия также неоднократно отрицала свою причастность к крушению.

Boeing 777, летевший рейсом МН17, сбили над Донбассом 17 июля 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек, в том числе 80 детей. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.