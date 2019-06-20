Жаловавшуюся Путину на низкие детские пособия девушку нашли среди чиновников подмосковного Серпухова

Екатерина Кириллова – девушка, которая во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» жаловалась на низкие детские пособия, – оказалась чиновницей из администрации подмосковного города Серпухов. Ее страницу во «ВКонтакте», где было указано место работы, нашли «Открытые медиа». Позже она скрыла часть информации.

«Среди моих знакомых такая сумма – в 50-100 рублей в месяц на ребенка — воспринимается как насмешка. Лучше бы вообще ее отменили и не растрачивали бы деньги из бюджета», – сказала она во время «Прямой линии».

Путин ответил, что, по его мнению, власти нашли решение. Они планируют выплачивать деньги семьям с детьми по нуждаемости. Он объяснил, что, например, если семья зарабатывает 45 тысяч в месяц, то получит выплату в размере прожиточного минимума ребенка по региону.

Скриншот страницы Кирилловой до того, как она скрыла часть информации. Источник: «Открытые медиа»

«Открытые медиа» отмечают, что в прошлом году она была главным экспертом управления по работе с молодежью в администрации Серпухова. Супруг Кирилловой Никита в 2014 году получил награду от главы города как куратор Городской школы молодежного актива и член Городского молодежного совета.

В профиле Кирилловой во «Вконтакте» «Открытые медиа» нашли фотографии с отпусков на море и роскошной свадьбы. А прямо за ней на видеообращении стояла детская кроватка, которая на сайте производителя стоит почти 55 тысяч рублей.