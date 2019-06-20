В Литве двух военных осудили почти на 5 лет за шпионаж в пользу России

В Литве окружной суд Шяуляйского уезда приговорил двух человек к 4 годам и 9 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России, сообщило агентство Baltic News Service.

По версии следствия, офицер авиационной базы в Шяуляе и еще один офицер в запасе в течение пяти лет за деньги передавали российской разведке закрытые данные — копии служебных документы, в том числе распоряжения командования, а также схемы служебных помещений и планы объектов военного аэропорта.

Их задержали в декабре 2017 года, а до этого военные успели более 35 раз встретиться с российскими разведчиками в самой России и других странах, чтобы передать им документы. Вину свою мужчины признали.

В апреле в Литве за шпионаж к семи годам тюрьмы приговорили жителя Клайпеды, которого обвинили в сборе информации о военных кораблях НАТО, компании Klaipedos nafta и других объектах для российской разведки.