Суд отменил приговор члену «Другой России», который пытался поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге

Президиум Смоленского областного суда отменил приговор члену незарегистрированной в России партии «Другая Россия» и гражданину Беларуси Игорю Щуке за попытку поджечь памятник Ельцину в Екатеринбурге в 2017 году. Об этом сообщается в паблике «Другой России» во «ВКонтакте».

Щуку обвиняли в покушении на вандализм (ст. 30 УК, ст. 214.2 УК). Приговор к году исправительных работ отменили «за недостаточностью доказательств совершения преступления».

«Он подавал апелляцию на пересчет дней заключения, в итоге ему пересчитали, что пока он ехал по этапу, эти дни учитываются как день за полтора. А потом пришла бумага об отмене приговора», — уточнили Znak.com в «Другой России».

Напомним, памятник Ельцину в Екатеринбурге подожгли в ноябре 2017 года, монумент в результате произошедшего не пострадал. Щуку задержали у памятника. Суд в Екатеринбурге сначала постановил депортировать его из России, но Свердловский областной суд отметил это решение, так как не нашел нарушений режима проживания активиста в стране (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП).

В феврале прошлого года Щуку приговорили к исправительным работам, однако он от них скрывался. В январе этого года его задержали и приговорили к году колонии-поселения.