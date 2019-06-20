В Челябинске прекратили дело лидера «Стоп ГОК» из-за фотографии свастики на заборе

Ленинский районный суд Челябинска прекратил административное дело о пропаганде нацистской символики (ст. 20.3 КоАП) против лидера движения «Стоп ГОК» Василия Московца. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Андрея Лепехина.

В разговоре с «МБХ медиа» Лепехин добавил, что у Московца не было плохого умысла: «Он хотел обратить внимание органов и общества, что в его районе появились какие-то неонацисты, а полиция бездействует».

Поводом для составления протокола стала фотография строительного забора со свастикой, сделанная в 2014 году. Московец отмечал, что власти не учли контекст и пообещал постараться привлечь полицейских к ответственности за фальсификацию.

Московец направлял в прокуратуру обращение с просьбой принять меры в отношении тех, кто сделал надпись, однако ведомство ему не ответило. После этого он опубликовал пост во «ВКонтакте» с жалобой на бездействие властей и с той же фотографией.

Ранее Московцу предъявили обвинения в подстрекательстве к поджогу горно-обогатительного комбината (ч. 2 ст. 213 УК). Участники движения «Стоп ГОК» выступают против его строительства из-за возможного загрязнения воздуха, почвы и водохранилища.