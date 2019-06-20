На активистку «Стоп ГОК» составили протокол о распространении экстремистских материалов

Прокуратура Калининского района Челябинска составила протокол на экоактивистку движения «Стоп ГОК» Галину Горину о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП). Об этом она сама рассказала «ОВД-Инфо».

По ее словам, утром 20 июня к ней домой пришли полицейские, вручившие повестку в прокуратуру. В ведомстве Гориной сказали, что на нее составили протокол из-за того, что в октябре прошлого года она опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» стихотворение, внесенное в Федеральный список экстремистских материалов.

Материалы проверки в прокуратуру направили сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму. Они приложили скриншоты и акт осмотра страницы Гориной во «ВКонтакте» от 19 июня 2019 года.

Члены движения «Стоп ГОК» выступают против строительства горно-обогатительного комбината (ГОКа) рядом с Челябинском. Активисты считают, что предприятие может привести к опасным выбросам, загрязнить почву и Шершневское водохранилище.